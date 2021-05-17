ДТП с Александром Ширвиндтом: артист выплатил пострадавшей крупную компенсацию

Скандал вокруг ДТП с участием художественного руководителя Московского академического театра Сатиры Александра Ширвиндта близок к завершению. Народный артист СССР выплатил 400 тысяч рублей женщине, которая по его вине пострадала в дорожном инциденте, и подал ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Новгородского областного суда Марию Воробьеву.

По ее словам, у пострадавшей нет претензий к актеру.

Ходатайство Ширвиндта рассмотрит Валдайский районный суд. Дата начала процесса не определена.

Согласно материалам дела, 11 августа 2020 года Ширвиндт ехал по Валдаю на Mitsubishi L200. Артист не выполнил требование знака «Уступи дорогу» и врезался в Renault Sandero. Пассажирка Renault получила травму и попала в больницу. Ширвиндту и его пассажирам госпитализация не потребовалась.

Народный артист обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК). Он полностью признает вину.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.21

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