ФАС накажет штрафом «Почту России» за ценовые надбавки на посылки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о намерении оштрафовать «Почту России», которая взимала дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, которые направлялись из/в труднодоступные населенные пункты.

Ранее ФАС выдала организации предупреждение о необходимости прекратить взимать подобные надбавки. В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок было возбуждено дело, после чего ведомство признало «Почту России» нарушившей закон о защите конкуренции.

В ФАС уточнили, что еще до окончания рассмотрения дела «Почта России» отказалась от взимания надбавки, в результате чего антимонопольный орган решил не выдавать предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства. Вместе с тем, за нарушение антимонопольного законодательства организации будет назначен штраф в соответствии со ст. 14.31 КоАП, которая предусматривает санкции до миллиона рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.05.21

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