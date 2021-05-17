Спецкомиссия разберется, как Вторая мировая война освещается в искусстве

Совместная российско-германская комиссия на ближайшем заседании в июне намерена обратить внимание на проблемы с освещением Второй мировой войны в искусстве, в том числе, кинематографе. Об этом сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян сегодня на брифинге в Москве.

«В начале июня будет заседание совместной российско-германской комиссии по этому сюжету – кстати, по предложению немецких коллег. И там одна из тем, как война освещается в искусстве, в кино, в литературе. Есть большая разница в оценке войны непосредственно после войны и сегодня», – уточнил он.

По мнению академика, кинофильмы на военные темы не всегда отражают историческую правду, они «все-таки связаны с определенным взглядом художника, поэтому здесь трудно что-то декретировать». «Конечно, художники тоже должны в этом смысле видеть свою меру ответственности. Вымысел есть вымысел, но все-таки историческая канва, историческая правда должна присутствовать», – подчеркнул Чубарьян.

Более того, ученый считает, что восстановление пробелов в истории нужно начинать со школьных учебников – «что такое советский период, распад Союза – есть разные подходы к этому периоду». «Очень много интересных сюжетов, касающихся и прошлого. Обсуждается проблема происхождения древнерусского государства. Особенно это связано, как к этой теме подходят очень многие в современной Украине, поэтому этот сюжет достаточно актуален и важен. У нас был такой перекос после 90-х годов, из учебников совершенно исчезли освободительные движения российские. Крестьянские войны, их всех отбросили как какой-то терроризм. Я думаю, что надо вернуться к этим фигурам, дать им соответствующую оценку и так далее», – пояснил академик.

Одним из важных показателей «исторической памяти» Чубарьян назвал акцию «Бессмертный полк», который пробуждает интерес к истории, в частности, к истории войны». «Я бы сказал, это имеет большой общественный и общенравственный смысл. Вообще проблема нравственности и морали для школы, для курса истории, мне кажется, – это важная вещь. Есть еще одна вещь, которую нужно прививать детям. Это то, что совсем не делается. У нас очень низкая культура общения. Особенно у нашей молодежи. А думаю, это так называемые этические нормы во взаимоотношениях между людьми, популяризация добра, блага, терпимости. Эти все общие явления должны быть во всех курсах гуманитарных, особенно, в средней школе, и, в том числе, в истории. Для этого и надо показывать примеры такого добра и так далее. Такие акции («Бессмертный полк») – это еще и воспитание патриотизма, что очень важно сегодня для молодого, да и не только молодого поколения», – заключил академик.

Москва, Мария Соколова

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