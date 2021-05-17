Американские СМИ: Вашингтон создал секретную армию для гибридной войны с Россией и Китаем

США для гибридной войны с Россией и Китаем создали секретную армию из 60 тысяч бойцов. Об этом пишет американский журнал Newsweek на основе собственного расследования. По данным издания, боевые задачи выполняет новая и самая быстрорастущая группа – киберсолдаты, которые действуют в разных государствах мира под видом гражданских лиц.

В публикации отмечается, что силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основной задачей является преследование террористов в зонах боевых действий и на территории враждебных государств. При этом журналисты выяснили, что самым новым и быстрорастущим подразделением являются кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в Сети информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.

Как считают авторы расследования, такие солдаты нужны Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем. «Об истинных масштабах программы ничего не известно, а желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов», – приводит РИА «Новости» слова одного из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии.

Согласно данным издания, Пентагон создавал секретную армию в течение десяти последних лет. Ее численность в десять раз превышает количество подпольно работающих сотрудников ЦРУ. «Тайные» солдаты работают как внутри страны, так и на за рубежом, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.

Кроме того, по информации Newsweek, в программе участвует около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 млн долларов на оплату услуг секретной армии. Это создание фальшивой документации, счета и налоги работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники.

Вашингтон, Мария Соколова

Вашингтон. Другие новости 17.05.21

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