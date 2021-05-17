Уголовное дело бывшего губернатора Меня прекращено

Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело бывшего губернатора Ивановской области, аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Его обвиняли в растрате 700 млн рублей.

«Уголовное дело прекращено в связи со сроком давности», – сообщил «Интерфаксу» адвокат Мурад Мусаев. По его словам, меру пресечения с аудитора сняли, а также прекратили дело в отношении двух других фигурантов – бывшего вице-премьера Ивановской области Павла Конькова и управляющего директора ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Напомним, Мень был обвинен в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, будучи в должности губернатора. Вину он не признал, назвав свое преследование недоразумением.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

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