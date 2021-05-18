Историческая жара: в Москве побит 100-летний тепловой рекорд

Сегодня в Москве в полдень температура воздуха поднялась до 29,2 градуса, что стало максимальным уровнем за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

До этого рекорд был установлен 18 мая 1897 года, когда было зафиксировано 29,1°. При этом, согласно прогнозу синоптиков, сегодня воздух может прогреться до 31 градуса.

В понедельник, 17 мая, в Москве после полудня воздух прогрелся до 30,6° в окрестностях метеостанции ВДНХ. Это всего лишь на 0,4° ниже абсолютного максимума 17 мая, отмеченного в 1897 году и который составляет 31,0°.

По расчетам Гидрометцентра России, днем в среду, 19 мая, погода будет меняться. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура в Москве составит 25…27°, по области – 23…28° при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В четверг, 20 мая, ночью также ожидается дождь, в отдельных районах гроза. Дневная температура воздуха не превысит 23°. При этом вновь возможен порывистый ветер до 17 м/с.

В пятницу, 21 мая, опять вероятен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется только до 19°. В субботу, 22 мая, местами вновь небольшой кратковременный дождь. Ночью 6...11°, днем 18...23°. В воскресенье, 23 мая, также прогнозируется местами кратковременный дождь. Ночью 6...11°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

Правила езды на электросамокатах хотят включить в ПДД. / Противоречат Конституции: депутат Госдумы раскритиковал поправки в законы о нежелательных в РФ организациях. / Аграрии пригрозили скачком цен на муку из-за подорожавших удобрений. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»