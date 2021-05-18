Роспотребнадзор опечатал Центральный детский магазин

Московское управление Роспотребнадзора возбудило административное расследование в отношении АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ», которое управляет Центральным детским магазином. Поводом для такого решения стало нарушение противоэпидемических мер на автограф-сессии с актерами из фильма «Майор Гром».

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования было установлено, что был недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом. На массовом мероприятии посетители находились без масок и перчаток. При этом в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, имелся недостаточный запас дезинфицирующих средств. В то же время на сотрудников клининга, технический персонал, не представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на новую коронавирусную инфекцию.

Сегодня в отношении АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство сообщило, что в результате мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей в воскресенье, 16 мая, было возбуждено административное расследование в отношении ООО «БАБЛ» – организатора массового мероприятия в Центральном детском магазине. Как было установлено, во время автограф- сессии с актерами фильма «Майор Гром» не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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