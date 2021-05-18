В Подмосковье готовится запрет на воздушные шарики

В Московской области в ближайшее время могут ввести запрет на запуск воздушных шаров на массовых мероприятиях. Как сообщила председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона Елена Гришина, в Общественной палате утверждена резолюция с поддержкой этой инициативы.

«Участники круглого стола решили: поддержать отказ от массового запуска воздушных, гелиевых, светошаров и небесных китайских фонариков, поддержать инициативу активистов-экологов воздержаться от запуска данных шаров на мероприятиях, которые организуются в Московской области», – сказала Гришина, слова которой цитирует «Интерфакс».

По итогам обсуждения принята резолюция. В ней предлагается министерствам благоустройства, экологии и образования Московской области рассмотреть целесообразность отказа от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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