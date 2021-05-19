В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в течение дня до 21:00 ожидается ветер южной четверти местами порывами до 15-17 метров в секунду.

Аналогичное экстренное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют на улице не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют парковать автомобили вдали от деревьев.

Стоит отметить, что накануне после усиления ветра в Москве повалило два десятка деревьев, при этом пострадали два человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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