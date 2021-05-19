Николай Платошкин приговорен к условному сроку заключения

Гагаринский суд Москвы признал виновным заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета и лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина в пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне гособвинение запросило для Платошкина реальный срок заключения в виде лишения свободы на 6 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Платошкина было возбуждено в июне 2020 года, после чего он был отправлен под домашний арест. По версии Следственного комитета, фигурант намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Согласно материалам дела, обвиняемый распространял в социальных сетях видео и аудио-материалы, в которых содержалась ложная информация «о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией». Как считает следствие, Платошкин пытался скрыть свою противоправную деятельность, прикрываясь призывами к законным методам выражения политической воли.

Сам осужденный вину не признал. Защита настаивала, что Платошкин в своих выступлениях призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах.

Предполагается, что до вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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