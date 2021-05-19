Военный писатель Суконкин назвал фильм «Турист» главной премьерой этого года

Военный писатель Алексей Суконкин назвал фильм «Турист» самой громкой премьерой на НТВ в 2021 году. Он поделился своими впечатлениями от картины после просмотра во Владивостоке.

Всероссийская премьера проходит по всей России 19 мая в 23:40 по местному времени. Жители Дальнего Востока уже смогли ознакомиться с кинолентой, рассказывающей о российских инструкторах, прибывших в Центральноафриканскую Республику по приглашению местных властей для обучения военнослужащих.

Сюжет фильма рассказывает о событиях конца 2020 года, когда боевики и наемники попытались сорвать президентские и парламентские выборы, напав на столицу государства. Герои «Туриста» вынуждены взять в руки оружие, чтобы защитить мирное население.

«Русских нельзя победить только силой», – говорит один из героев фильма, играющий роль врага. И в его словах кроется страх, который настоящий враг так и не смог преодолеть – наткнувшись на стойкость и мужество российских специалистов», – рассказал Суконкин.

По его словам, «Турист» является первым художественным фильмом о ЦАР, чем можно объяснить ажиотаж вокруг премьеры в африканской стране, где за первые два дня показа киноленту посмотрели почти 70 тысяч человек.

«Хочется верить, что с этого фильма в нашем российском обществе будет складываться правильное отношение к людям, которые с оружием в руках отстаивают государственные интересы «на дальних подступах» там, где смыкаются горизонты многих стран, там, где Россия должна уметь говорить жестко и поступать справедливо», – сказал военный писатель.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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