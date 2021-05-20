Цены на жилье в Москве: скоро средняя стоимость «квадрата» ниже 200 тысяч останется только за пределами МКАД

С января по апрель 2021 года средняя стоимость квадратного метра в Москве выросла на 4,19% до 221 тысячи рублей за кв м. Самый значительный рост в процентном отношении был отмечен в Северо-Восточном административном округе столицы, где цена «квадрата» с начала года увеличилась на 5,33%.

По оценкам аналитиков «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», при сохранении нынешних тенденций по итогам года средняя стоимость квадратного метра недвижимости в столице может достигнуть 239,5 тысячи рублей за кв м. При этом цена ниже 200 тысяч рублей останется только в районах Москвы, расположенных за пределами МКАД.

Комментируя ситуацию на рынке, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отметил, что основным фактором, который влияет на стоимость жилья на вторичном рынке, является стоимость недвижимости на первичном рынке. «Таким образом, цены на новостройки либо поддерживают, либо отражают стоимость вторичного жилья. А вот на стоимость строящегося жилья влияет себестоимость возведения объекта. Не секрет, что себестоимость строительства постоянно растет, так как в этот показатель входит и стоимость земли, и стоимость работ, и стоимость строительных материалов и много чего другого», – пояснил он.

По его оценке, растущую ценовую динамику может сдержать, прежде всего, покупательская способность. «Если люди не смогут покупать недвижимость по тем ценам, которые устанавливают застройщики и собственники жилья, то это остановит рост. Если людям начнут повышать зарплаты, то цены на недвижимость будут расти, если покупательская способность останется на нынешнем уровне или снизится, то и ценам расти будет некуда», – уточнил Летенков.

Как считает эксперт, более чем 5-процентного снижения цен на вторичном рынке столице не будет. «При этом это снижение будет отыграно обратно в течение полугода. По первичному рынку возможно падение чуть более заметное – на 7-10%. Но это снижение будет не явным, а за счет скидок, акций и прочих маркетинговых мероприятий. Эти амплитуды, как на вторичном, так и на первичном рынках нельзя назвать чем-то необычным, так как только расти рынок не может. По нашим данным, 200 тыс. рублей за кв. м. москвичи отдают уже около полугода. К этой цене жители столицы привыкли. А вот цен по 250-270 тысяч рублей за «квадрат» покупательская способность горожан может не выдержать», – отметил Летенков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.21

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