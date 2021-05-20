Погода в Москве возвращается к норме: синоптики сказали, что ждать в выходные дни

В ближайшие дни погода в московском регионе вернется к норме. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в конце нынешней недели и начале следующей будет прохладно и дождливо.

В пятницу, 21 мая, вероятен кратковременный дождь. Ночью до 13°, днем – до 19° при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В субботу, 22 мая, без осадков. Ночью до 10°, в дневные часы – до 22°. Ветер прогнозируется юго-западный 3-8 метров секунду, но местами возможны порывы до 13 м/с.

В воскресенье, 23 мая, ночью без осадков и до 12°. Днем вероятен местами кратковременный дождь при температуре воздуха до 22-23° с порывистым ветром до 15 м/с.

В начале следующей недели, в понедельник и вторник, 24-25 мая, местами небольшой кратковременный дождь, ночью 6...11°, днем 17...22°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.21

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