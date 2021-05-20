На Москву надвигаются гроза и штормовой ветер

В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза при усилении ветра порывами до 17 метров в секунду.

Аналогичное сообщение опубликовано также на сайте подмосковного ГУ МЧС. Погодное предупреждение действительно до 21:00.

Спасатели рекомендуют на улице не оставлять детей без присмотра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют парковать автомобили вдали от деревьев.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 20.05.21

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