Эффективность и идеология: военный эксперт рассказал, в чем «ЧВК Вагнера» сильнее «секретной армии» США

Бойцы «ЧВК Вагнера» действительно борются с терроризмом и делают это эффективно, тогда как 60-тысячная «тайная армия» США только заявляет об этом, не подкрепляя слова действиями, считает военный историк Виктор Огнев.

В рамках специальной программы Пентагона «Маскировка» за последние 10 лет в США появилась целая секретная армия из 60 тысяч сотрудников, которая не фигурирует ни в одних официальных документах. Их биографии – вымысел, а биометрию считать невозможно, пишет американский журнал Newsweek.

Журналисты из США провели исследование, в ходе которого проводились десятки интервью с различными сторонами, знакомыми с ситуацией, направлены десятки запросов в различные ведомства, были проанализированы сотни резюме.

Авторы материала пишут, что Вашингтон создал такое военное формирование по необходимости. Целями и задачами «тайной армии» являются борьба с терроризмом и увеличение конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем. При этом аналогичные методы ведения борьбы официально осуждаются американскими политиками и истеблишментом.

Военный историк Виктор Огнев прокомментировал сенсационное расследование Newsweek и заметил, что у России есть чем ответить американцам в сфере ведения гибридных войн.

«У нас есть «ЧВК Вагнера»*, которая успешно и эффективно выполняет аналогичные задачи. С одной только поправкой – русские бойцы действительно борются с терроризмом, тогда как американцы лишь заявляют о ней. Взять хоть ту же Сирию, где американские военные и «частники» заявляют о противостоянии ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ), а сами воруют нефть и стремятся свергнуть законное правительство», – заметил специалист.

В статье отмечается, что «тайные» солдаты становятся все более удобным и универсальным инструментом, с помощью которого становится возможным решать различные и довольно специфические задачи.

Секретная армия работает как внутри США, так и за рубежом, выполняя боевые задачи различного характера. При этом никто не знает общего масштаба программы и непонятно, как и кем она контролируется.

«Понятно, что этим вот ребятам поставлена задача по насаждению демократии в других странах, как это принято в Соединенных Штатах. У них нет никакой идеологии, они никого не защищают, а просто уничтожают другие страны, если не встречают противовеса. Вот что важно на самом деле. А кем они контролируются – дело десятое», – отметил Виктор Огнев.

В материале Newsweek сообщается, что американская «тайная армия» не подчиняется никаким другим органам власти, кроме как военному руководству страны. Американским журналистам также удалось выяснить, что годовой бюджет программы составляет 900 миллионов долларов. В ней принимают участие порядка 130 частных компаний, которые осуществляют прикрытие бойцам.

В материале ничего не говорится об идеологии и патриотизме американских «секретников». Это понятно, поскольку довольно сложно объяснить солдату, свергающему правительство в какой-нибудь африканской стране, что он это делает ради Америки, уверен Огнев.

«И тут стоит сказать о еще одном преимуществе «ЧВК Вагнера» над «секретной армией» США. У наших бойцов есть идеология – они защищают угнетенных и борются со злом, которое часто исходит как раз извне, нередко – именно из Вашингтона. А «вагнеровцы» – простые русские парни, патриоты, современные Ильи Муромцы, которые готовы на все, чтобы защитить мирных жителей той или иной страны и не допустить распространения бандитов, террористов, боевиков и прочей нечисти до границ нашей страны», – подчеркнул военный историк.

Большую часть личного состава секретного подразделения США составляют силы спецназа американской армии, пишет издание. По данным журнала, бойцы подразделения работают по всему миру, даже в КНДР и Иране. Помимо персоналий, засекреченным является и все вооружение, которое есть у «тайной армии».

Несмотря на схожесть «ЧВК Вагнера» и «тайной армии» США для простого обывателя с точки зрения секретности, Виктор Огнев заметил еще одно отличие – оно заключается в сроках, потраченных на организацию деятельности.

«Еще одним весомым отличием между «вагнеровцами» и американскими «секретниками» является время, потраченное на создание такой структуры. Если русские сформировались в считанные месяцы из добровольцев, то американцам понадобилось аж 10 лет и сотни миллионов долларов на организацию. И показателей успешности не видно, в отличие от «ЧВК Вагнера», которые в кратчайшие сроки разгромили в Сирии «Исламское государство» – террористов, которых боялся весь мир», – резюмировал Огнев.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 20.05.21

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