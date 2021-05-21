Роспотребназдор выявил нарушения в московских «Макдоналдсах»: два ресторана опечатаны

Специалисты московского управления Роспотребнадзора провели проверку сети ресторанов общественного питания «Макдоналдс», в результате чего в 33 точках общепита были выявлены нарушения противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Как говорится в сообщении ведомства, в ресторанах был не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке посетителей. При этом не осуществлялся входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, а при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались.

Вместе с тем не была обеспечена периодичность термометрии работников в течении рабочей смены – сотрудники ресторанов работали со спущенной маской и без перчаток. В то же время не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, за обработкой столов после каждого посетителя.

В числе нарушений – отсутствие документов, подтверждающих проведение работ по дезинфекции систем вентиляции ресторанов с указанием метода обработки, не организован централизованный сбор использованных СИЗ.

По фактам выявленных нарушений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 2 протокола о временном запрете деятельности ресторанов ООО «Макдоналдс» (ул. Хабаровская, д.15, стр.1) и ЗАО «Москва-Макдоналдс» (ул. Зеленодольская, д.38). Эти предприятия опечатаны, материалы направлены в суд.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.21

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