«Инвестиции отменяются»: эксперты бизнес-омбудсмена раскритиковали законопроект ФАС

Разработанный Федеральной антимонопольной службой проект поправок в закон «О защите конкуренции» относительно интеллектуальной собственности может негативно отразиться на инвестициях российских предприятий в инновационные разработки. Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В соответствии с законопроектом антимонопольные требования распространяются на соглашения и действия по распоряжению исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). В пресс-службе бизнес-омбудсмена пояснили, что сейчас в законе установлены так называемые антимонопольные иммунитеты для интеллектуальной собственности, то есть запрет на злоупотребление доминирующим положением и на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов не распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на РИД. «На сегодня в законодательстве уже есть механизмы, которые позволяют бороться с недобросовестным поведением владельцев РИД, – отмечает общественный омбудсмен по антимонопольному законодательству Сергей Колесников. – Это принудительная лицензия, запрет на злоупотребление правом, признание патентов недействительными, запрет на недобросовестную конкуренцию и т.д. Создание дополнительных ограничений неоправданно и может крайне негативно повлиять на инвестиционный климат».

Эксперт также обратил внимание, что в законопроекте есть очень неопределённые формулировки. «Например, «необоснованно высокая цена». После замечаний ей дали определение. Это цена за предоставление права на РИД, установленная субъектом, занимающим доминирующее положение на рынке, если она существенно отличается от конкурентной цены за право использовать РИД, или затрудняет доступ на товарный рынок другим хозсубъектам и/или оказывает негативное влияние на конкуренцию», – отметил Колесников.

«При этом не ясно, на каком именно товарном рынке должен доминировать этот хозсубъект, что означает «существенно отличается». Существенно – это сколько? Не определено. Таким образом, конкретный предприниматель, собирающийся заняться инновационной деятельностью и вложиться в разработку чего-то нового, просто откажется от таких инвестиций. Потому что, получается, что-то запрещено, но ещё точно не понятно, что», – заключил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.21

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