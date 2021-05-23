Боевик «Турист» дает надежду на возрождение русского патриотического кинематографа

Кинолюбители высоко оценили посыл отечественного фильма «Турист» о русских специалистах в ЦАР.

Премьера фильма состоялась 19 мая на телеканале НТВ. С тех пор о нем говорит все медиапространство. Автор Telegram-канала Сыны Монархии объяснил, почему таких фильмов как «Турист» должно быть больше.

Авторы сценария сумели избежать роковой ошибки – долгого посвящения зрителя во все тонкости внутренней политики ЦАР, где сломит ногу даже опытный политолог. Вместо этого представлен весьма близкий к реальности порядок дел:

«Вот наш пророссийский, всенародно избранный президент Туадера, вот коалиция террористических бандитских группировок, подзуживаемых французами, которые при помощи чадских наемников, хотят дестабилизировать страну накануне выборов. А вот прекрасные непобедимые русские бойцы, которые помогают народу ЦАР вернуться к мирной жизни», – объясняет автор поста.

Он также отдельно выделил героев фильма, которые представляют собой «цисгендерных русских мужиков, защищающих в ЦАР интересы России и местного народа от бармалеев». Известно, что в качестве главных героев выбраны образы российских инструкторов, которые работают на территории Центральноафриканской Республики уже несколько лет. В западных СМИ их связывают с «ЧВК Вагнера»*.

Несмотря на то, что российские специалисты не принимают непосредственного участия в боевых действиях, события, описанные в фильме, могли произойти и в реальности. Поскольку несколько месяцев назад ЦАР действительно находилась под гнетом боевиков, защититься от которых можно было только взявшись на оружие.

По мнению автора поста, сценаристам удалось без лишнего драматизма показать профессиональную работу главных героев. Фильм романтизирует образ современного воина – бесстрашного, решительного и отлично подготовленного. Именно им должны подражать русские мальчишки 21 века.

«Хватит снимать тысячные по счету фильмы про Великую Отечественную, лучше Бондарчука-старшего и Климова все равно не снимете уже, давайте увековечивать наших современных героев, их подвиги в Сирии, Луганске и Донецке, Африке, Средней Азии, на Кавказе», – призывает «Сыны Монархии».

Автор уверен, что российским кинематографистам не стоит гоняться за Голливудом. Вместо этого следует чаще снимать фильмы о наших великих воинах, ученых, космонавтах, героях прошлого и современности. Тогда отечественные фильмы будут с легкостью побеждать европейское и американское кино в культурном поле.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.05.21

В России число выявленных случаев коронавируса перевалило за 5 миллионов. / Названы последствия постковидного синдрома у заболевших после прививки. / Победа на «Евровидении» досталась Италии, Манижа вошла в десятку лидеров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»