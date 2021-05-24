Дождливое тепло: синоптики определили, что ждать москвичам в ближайшие дни

В московском регионе в ближайшие дни будет умеренно тепло. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине недели ожидаются дожди.

Во вторник, 25 мая, без осадков. Ночью до 8°, днем – до 23°. В среду, 26 мая, ночью преимущественно без осадков, 8...10°, днем – до 25°.

«С середины недели инициатива в формировании погодных условий перейдет к атмосферным фронтам и циклонам. С их облачными системами будут связаны дожди. Будут отмечаться небольшие колебания температуры, но все равно будет тепло», – говорится в сообщении Гидрометцентра.

В четверг, 27 мая, ночью вероятен небольшой дождь, местами умеренный. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. При этом воздух может прогреться до 21°.

В пятницу, 28 мая местами вновь прогнозируется кратковременный дождь. Ночью до 13°, днем – до 27°.

В субботу, 29 мая, опять ожидается дождь, ночью 10...15°, днем 19...24°.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.05.21

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