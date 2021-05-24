МИД России выразил удивление послу Колумбии

МИД РФ «выразил удивление» послу Колумбии в Москве Лопесу Кабальеро в связи с обвинениями России в кибератаках Боготы. Об этом говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Москва неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности.

Как уточнил МИД РФ, поводом послужило заявление министра обороны Колумбии Диего Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». «Данное утверждение прозвучало у Д.Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура», – заявил МИД РФ.

Москва также напомнила, что российскими компетентными органами был направлен проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения. «Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем. Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию», – заключили в МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

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