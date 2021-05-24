Хоккеисты России потерпели первое поражение на чемпионате мира

Сегодня хоккейная сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира. Россияне проиграли команде Словакии со счетом 3:1.

Единственную шайбу в составе российской сборной забросил Александр Барабанов.

В активе россиян шесть очков после двух побед над Чехией и Великобританией. Команда из РФ занимает второе место в турнирной таблице. Словакия, выиграв три матча, набрала девять очков и возглавляет группу А.

Далее сборная России на групповом этапе сыграет с Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

Рига, Светлана Антонова

Рига. Другие новости 24.05.21

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