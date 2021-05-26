Польша согласилась выдать России криминального авторитета по кличке «Циркач»

Польша выдала России подмосковного криминального авторитета Олега Пирогова по прозвищу «Циркач», который обвиняется в организации заказных убийств и занятии высшего положения в преступной иерархии, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение прокуратуры.

По данным следствия, в 2006 года в Подмосковье группа лиц, среди которых были Пирогов и некий Юрий Лохматов, боролись за разделение сферы влияния в криминальном мире. В том же году Пирогов решил устранить своего конкурента. По версии следствия, по заказу Циркача Лохматова застрелили в декабре 2006 года.

Согласно материалам силовиков, в мае 2011 года «Циркач» в ресторане «Каретный двор» в Москве занял высшее положение в преступной иерархии. По данным правоохранительных органов, Пирогов на этой позиции «создавал условия для преступлений на территории Московской области, сращивание интересов организованной преступности, а также непосредственно принимал участие в разделе сфер преступного влияния и распределения преступных доходов».

Пирогов скрылся от следствия, но был задержан в июле 2020 года в Польше. Запрос об экстрадиции был удовлетворен. В среду криминальный авторитет в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Россию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.05.21

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