В ЦАР продлили показ фильма «Турист» из-за высокого ажиотажа вокруг картины

Показ российского фильма «Турист» в Банги продлили еще на несколько недель из-за большого потока зрителей. Киносеансы должны были прекратиться еще 20 мая, однако организаторам пришлось пойти на уступки, чтобы как можно больше человек получили возможность увидеть фильм на большом экране.

Те, кто уже посмотрел «Туриста», поделились своими отзывами с местным информационным агентством Ndjoni Sango. Многие зрители назвали взаимопомощь и дружбу основными ценностями, которые демонстрирует фильм. Именно поэтому он имел такой оглушительный успех в ЦАР.

В день премьеры его посмотрели 20 тысяч человек на главном стадионе Банги. На следующий день на показ пришли еще около 50 тысяч зрителей.

Согласно сюжету, главный герой – бывший офицер МВД из числа российских инструкторов с позывным Турист. Он занимается обучением правительственный войск в ЦАР и попадает в самый эпицентр событий. В это время путем госпереворота к власти пытаются прийти боевики.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в ЦАР несколько месяцев назад. Остановить радикалов удалось военнослужащим ЦАР при консультативной поддержке российских инструкторов, которых в западных СМИ упорно связывают с «ЧВК Вагнера»*.

Граждане ЦАР неоднократно выражали благодарность России за помощь в борьбе с боевиками. Именно поэтому фильм «Турист» тронул сердца жителей страны. Съемочная группа не исключает возможности производства сиквела картины.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.05.21

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