Погода в Москве испортится: синоптики обещают прохладу и дожди

В ближайшие дни в московском регионе ожидается дождливая и прохладная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода заметно испортится в выходные дни.

В четверг, 27 мая, в Подмосковье местами возможен кратковременный дождь, но воздух еще прогреется до 24°. В пятницу, 28 мая, местами также вероятен кратковременный дождь и гроза при температуре до 25°.

В субботу, 29 мая, вновь ожидается небольшой дождь. Ночью до 14°, днем – в Москве 19...21°, по области 18...23°. В воскресенье 30 мая, местами опять вероятен кратковременный дождь. Воздух днем прогреется до 14...19°.

В понедельник, 31 мая, местами также прогнозируется небольшой дождь, ночью 3...8°, днем 13...18°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.05.21

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