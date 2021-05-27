Открытость Судана к сотрудничеству развернула борьбу великих держав на востоке Африки

Пока Россия планомерно налаживает дружественные отношения с Суданом и продолжает придерживаться договоренностей о создании военного объекта на берегу Красного моря, другие страны активно внедряются в экономику африканского государства, ввязываясь в борьбу великих держав в регионе.

18 мая замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов подтвердил, что Москва и Хартум продолжают обсуждать вопрос размещения пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Порт-Судане. Договоренности достигнуты до свержения прошлого режима в 2017 году и подтверждены новыми властями страны.

Создание объекта в стратегически важном районе заметно улучшит позиции Москвы в регионе и поспособствует расширению военной помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки. В соответствии с соглашением 2020 года, Россия сможет разместить в ПМТО одновременно до четырех кораблей и 300 военнослужащих.

Осознав стратегическую важность Судана, Вашингтон поспешил попытаться потеснить Россию в регионе. Страна почти тридцать лет находилась под санкциями США, которые обвиняли восточноафриканское государство в содействии международному терроризму и причастности к взрывам посольств Кении и Танзании в 1998 году, а также к атаке на американский эсминец Cole в порту Адена осенью 2000 года. Среди жертв терактов в обоих случаях оказались граждане США. Для избавления от санкций переходные власти Хартума выплатили семьям пострадавших компенсацию в размере 335 млн долларов.

В декабре 2020 года США исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма. Одновременно Вашингтон пообещал предоставить переходным властям кредит в размере 1 млрд долларов для погашения задолженности перед Всемирным банком.

Во время Парижской конференции, состоявшейся 17 мая, Париж объявил о списании всех долгов Судана, которые составляют около 5 млрд долларов. Президент Эмманюэль Макрон пообещал также предоставить Хартуму ссуду в размере 1,5 млрд долларов, чтобы помочь ему выплатить долги Международному валютному фонду.

Намерение инвестировать в Дарфур выразили Объединенные Арабские Эмираты, чей посол встретился на днях в Хартуме с губернатором региона Минни Арко Минави. Представитель ОАЭ заявил о необходимости использовать возможности и ресурсы района для достижения мира, развития и стабильности.

Визит делегации Катара в Хартум во главе с министром иностранных дел шейха Мухаммад бен Абдул Рахман Аль Тани 24 мая продемонстрировал заинтересованность богатейшего арабского государства в продвижении коммерческих контактов. Доха предложила создать в Судане зону экономических инвестиций и уже получила одобрение премьер-министра Абдаллы Хамдока, который выразил надежду, что этот проект поможет улучшить инфраструктуру страны.

Катар также намерен инвестировать в сферу солнечной энергетики Судана. Власти Хартума пообещали обсудить это предложение с соответствующими административными и законодательными органами.

Еще одно государство Персидского залива, Саудовская Аравия, создает совместную с Хартумом компанию с уставным капиталом в 3 млрд долларов, о чем на днях объявил член переходного Суверенного совета Хади Идрис. О выделении этих средств заявили еще в марте 2021 года во время визита Хамдока в Эр-Рияд. С инициативой основания совместного фонда для поддержки инвестиций в Судане выступил наследный принц Королевства Мохаммед бен Сальман.

Ожидается, что компания займется сразу несколькими проектами. В ближайшие дни министр Судана Джибриль Ибрагим обсудит их с руководством Саудовской Аравии во время визита в ее столицу.

«Достигнута договоренность о том, что саудовские команды по оказанию помощи посетят регионы страны в предстоящий период», – сообщил Хади Идрис.

Мавритания, соседствующая с Суданом и находящаяся в списке беднейших арабских государств, заинтересована в экономике восточноафриканской республики. Сотрудничество в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и телекоммуникаций обсудила вчера министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди с послом Нуакшота в Хартуме Хусейном Сиди Абдаллой ульд Дайа во время приема по случаю окончания срока его службы в стране.

Что касается Запада, то помимо традиционных инвесторов, таких как Великобритания, Германия и упомянутых выше США и Франции, развивать сотрудничество с Суданом намерена Чехия. Глава МИД Марьям аль-Махди обсудила с послом Праги в Хартуме инвестиционные возможности в сферах сельского хозяйства, образования, горнодобывающей промышленности и ирригации.

Продвигаются и экономические отношения с Турцией. Так, в ответ на официальное приглашение 27 мая Анкару посетит первый заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Хамдан Дагло. Он встретится с официальными лицами и обсудит с ними совместные проекты и дальнейшую поддержку двусторонних отношений. В составе делегации в Турцию направятся также главы министерств сельского хозяйства, транспорта, коммуникаций и инфраструктуры.

Власти Судана за последнее время неоднократно заявляли о приветствии инвестиционных предложений чуть ли не в любых сферах. Несмотря на реформы и выполнение требований западных фондов страна не может найти выход из острого экономического кризиса, поэтому открыта для сотрудничества и предоставляет массу возможностей для развития различных проектов.

Переходное правительство в Хартуме стремится возродить промышленный сектор, который серьезно пострадал от санкций США, действовавших на протяжении более двух десятилетий. Чтобы стимулировать сектор за счет привлечения в него новых инвестиций, власти объявили 25 мая о проведении в Хартуме в июле 2021 года международной выставки пищевой и фармацевтической промышленности, а также предметов медицинского назначения и электротехники. Места на ярмарке забронированы уже для таких стран, как Франция, Германия, Испания, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Тунис, Марокко, Ирак и Кувейт.

Складывается впечатление, что после исключения Судана из санкционного списка США предложения инвестировать в его экономику поступают со всех сторон. Тем более что после принятия закона об инвестициях перспективы суданского рынка для внешних предпринимателей станут практически неограниченными. США и другие западные игроки, лишь недавно осознав стратегическое значение Судана, стали активно развивать в Восточной Африке борьбу. За последние пару лет страна стала центром притяжения внимания мировых государств, каждое из которых стремится получить свою выгоду.

В таких условиях России, как великой державе, стоит задуматься о дополнительных способах внедрения в восточноафриканскую страну. Несмотря на многолетнюю дружбу, в нынешних обстоятельствах целесообразно уделить внимание еще и развитию новых совместных бизнес-проектов. Это помогло бы России закрепить свое присутствие и авторитет в Восточной Африке, пока другие государства не захватили все сферы влияния в регионе.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 27.05.21

Глава СКР Бастрыкин обвинил родителей казанских школьников в трагедии в гимназии №175. / В банке назвали любимый день недели мошенников. / Житель Воронежа заплатит штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»