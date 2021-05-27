Путин и Лукашенко проведут переговоры

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены провести очные переговоры. Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча состоится 28 мая в Сочи.

«На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфере, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», – уточнили в Кремле.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.05.21

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