Жанровое кино без гламура и чернухи: в чем причина успеха российского боевика «Турист»

Российская кинолента «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике стала первым примером чисто жанрового кино в отечественном кинематографе. К такому выводу пришли критики портала «Киноафиша».

В опубликованной рецензии они отмечают, что создатели фильма смогли избежать навязчивых штампов и избавили зрителя от очередного рассказа о спивающемся в деревне или прожигающем жизнь в крупном городе персонаже.

Вместо этого на экране разворачивается история, в которой героями становятся простые русские мужики, которые делают свою непростую работу, методично идут к цели и добиваются ее.

В центре повествования молодой мужчина по имени Григорий Дмитриев, у которого за плечами лишь непродолжительная служба в полиции. Прибыв в ЦАР, он попадает в окружение бывалых инструкторов, которые всю сознательную жизнь провели в командировках. Однако впоследствии, пройдя через несколько боев, столкнувшись с нагоняющим ужас противником и рискнув головой, Григорий к концу ленты становится совсем другим человеком.

В этом кроется главная фишка фильма, делающая его уникальным явлением в отечественном кино. После десятилетий гламура и чернухи, слезливых мелодрам и постмодернистского фарса «Турист» стал боевиком, полностью оправдывающим эту жанровую характеристику.

Критики «Киноафиши» отмечают, что создатели ленты не пытаются обмануть зрителя, а рассказывают понятную историю про простых русских мужиков, которые умеют побеждать, не взирая на обстоятельства. И ради этого стоило снять такой фильм, как «Турист».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.05.21

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