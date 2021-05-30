Гордость берет за наших ребят: российские зрители оценили фильм «Турист»

Художественный фильм «Турист» о помощи российских инструкторов в ЦАР впервые показали отечественному зрителю 19 мая в эфире телеканала НТВ. С 22 числа картина доступна для просмотра во всех онлайн-кинотеатрах и продолжает обрастать положительными отзывами.

«Турист» – уникальный боевик для отечественного кино. В его основе лежат реальные события, происходившие в Центральноафриканской Республике в декабре прошлого года. Главный герой с позывным, давшим название фильму, прибывает в ЦАР, чтобы учить местных военных основам тактики ведения боя.

Внезапно местные боевики предпринимают попытку госпереворота, и Туристу приходится вступить в бой с бандитами, чтобы защитить мирное население. Фильм снят совместными усилиями творческих коллективов РФ и ЦАР, и стал первой картиной такого масштаба, рассказывающей о жизни африканской страны.

Российские зрители, которые увидели ленту на пять дней позже граждан ЦАР, дают ей самые положительные оценки. Причем каждый находит в «Туристе» что-то близкое и понятное для себя.

Так, некоторые комментаторы отмечают добротную игру актеров, отсутствие ненужного пафоса, неадекватных историй и персонажей.

Другие говорят о нетривиальном и цепляющем сюжете, который заставляет до последней минуты картины сопереживать героям. При этом на экране не происходит чего-либо нереального, призванного шокировать зрителя.

Многие обращают внимание на талантливую работу съемочной группы. Работа режиссера и оператора, пожалуй, удостоились наибольшего числа отзывов.

Впрочем, для значительной части зрителей важным оказался патриотический настрой, который несет лента. Комментаторы отмечают позитивную тенденцию, наметившуюся в отечественном кинематографе: рассказывать с помощью большого кино об актуальных событиях на планете.

Особняком стоят любители военного дела и несущие службу граждане, которые со вкусом обсуждают тонкости снаряжения героев и показанные на экране тактические приемы. Также они обратили внимание, что в некоторых изданиях упоминается возможная причастность российских инструкторов в сообществе бывших военнослужащих «ЧВК Вагнера».

При этом практически нет заявлений о том, что «Турист» – картина на все времена, место которой в золотом фонде отечественного кинематографа. Фильм получился крепким, добротным и достаточно будничным. Он без лишнего пафоса рассказывает «о простых русских мужиках», которые взяли на себя определенные обязательства и исполняют их, не взирая на обстоятельства.

Этим боевик выгодно отличается от надоевших картин с одними и теми же актерами, герои которых то планомерно спиваются от беспросветной тоски в глубинке, то прожигают жизнь в столичных клубах.

Вероятно, именно близость персонажей «Туриста» к обычному зрителю и обеспечила картине повышенное внимание российских зрителей.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 30.05.21

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