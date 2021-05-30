В России появился новый жанр исторического кино

В нашей стране появился новый вид патриотического кино. Пока примеров не так много, однако в последние годы они появляются регулярно, что говорит о некой тенденции. Впервые об этом заговорил режиссер фильма «Ржев» Игорь Копылов, когда работал над дилогией «Шугалей» о российском социологе, который, захваченный бандитами, провел около 1.5 лет в ливийской тайной тюрьме.

Копылов подчеркнул – подобные картины в России до последнего времени не снимались. По его словам, когда вопрос касается исторического кино, то кинематографисты предпочитают создавать ленты о далеком прошлом, а не о современной истории. В этом плане «Шугалей», по мнению режиссера, совершил настоящий переворот в отечественной кинематографии. Действительно, первая часть художественного фильма вышла, когда его главный герой, реальный человек, все еще находился в плену – такого в нашем кино еще не было!

У команды, работавшей над «Шугалеем», был накоплен большой опыт создания «классических» исторических картин. Уже упомянутый «Ржев», «Крылья империи», «Ленинград 46» и тд. С одной стороны, это дало возможность использовать лучшие из привычных наработок, с другой – позволило оттолкнуться от стандартной схемы и попытаться сделать что-то принципиально новое.

«Шугалей-2» стал закреплением успеха в жанре исторического кино по самым свежим событиям. Свою роль сыграла не только необычная судьба реально существующего человека, но и экзотическое место действия – Ливия. Конечно, отечественный зритель знал о том, что сегодня россияне выполняют различные задачи за рубежом. Но до «Шугалея» сценаристы никогда не делали работу специалистов, а также связанные с ней сложности и героизм, центром киноповествования. После положительной реакции публики на дилогию о российском социологе появление новых фильмов на схожую тематику являлось лишь вопросом времени.

И вот, менее, чем через год после второго «Шугалея», на экраны вышел отечественный боевик «Турист». Любопытно, что работала над ним в основном та же команда, что и над «Шугалеем» и над «Ржевом», а также к производству привлекалась одна и та же компания. В некоторых источниках появились предположения, что нишей современного исторического кино заинтересовался известный петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и захотел спонсировать его.

В новой ленте события тоже переносят зрителя в экзотическую локацию – в самое настоящее сердце Африки, а именно – Центральноафриканскую Республику. В основе сюжета – вполне реальная деятельность российских инструкторов, которые помогают восстановить порядок в стране, обучая местных силовиков и одним своим присутствием отпугивая полчища бандитов.

Правда, «Турист» рассказывает совсем иную историю, чем «Шугалей», и посыл в нем немного другой. Если в фильме о российском социологе главным становится освобождение главного героя, то здесь инструктор Григорий Дмитриев, прибывший в ЦАР после ухода из полиции, сам возвращается в Африку даже после пережитого ранения. На вопрос, почему молодой спец с позывным Турист это делает, он отвечает «я летаю в ад, и мне это нравится».

Другой основной слоган фильма, вложенный в уста сослуживца Гриши – «Американцы за демократию, а мы за справедливость».

В этом заключается еще одна особенность нового жанра современного исторического кино – не просто «пересказывать» новости или следовать событиям с документальной точностью, но при помощи художественного языка передавать их суть.

Судя по широкой общественной реакции на «Туриста» и огромное число положительных отзывов даже от тех, кто боевиками и околовоенным кино не интересуется, эксперимент с развитием нового жанра можно считать успешным. Пока сложно предположить, что может стать продолжением в этом ряду, и в какую далекую страну могут перенести действие нового «исторического боевика по горячим следам событий». Учитывая успех «Туриста», можно осторожно надеяться, что создатели киноленты уже думают о сиквеле.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.05.21

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