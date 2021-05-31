Лето в московском регионе: синоптики прогнозируют ночные заморозки

В ближайшие дни в московском регионе осадки не ожидаются, но возможны ночные заморозки. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, летняя погода установится к концу недели.

Как отмечают синоптики, заморозки местами возможны в ночь на вторник, 1 июня, в первые летние сутки. «К концу недели значения средней суточной температуры не только догонят климатическую норму, но и смогут превысить ее», – говорится в сообщении метеослужбы.

Во вторник, 1 июня, днем воздух прогреется до 18°. В среду, 2 июня, ночью ожидается до 8°, по области 3...8°, днем – до 21-22°. В четверг, 3 июня, в темное время суток прогнозируется до 9°, днем – до 22° с порывистым ветром до 15 метров в секунду.

В пятницу, 4 июня, ночью 5...10°, днем 20...25°. В субботу ожидается такая же погода.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 31.05.21

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