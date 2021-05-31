Проживающий в России уроженец Ганы Сэт Виреду сыграл в российском фильме «Турист» роль священника, который помогает бывшему президенту ЦАР Франсуа Бозизе вернуться к власти. Ганец рассказал журналистам, что однажды ему позвонили знакомые из киноиндустрии и сообщили, что для роли в новом российском боевике требуется темнокожий русскоговорящий мужчина. Виреду согласился сразу же, пишет « Блокнот ».

Примечательно, что в прошлом году ганец давал комментарий скандальной американской журналистке Клариссе Уорд, которая делала псевдорасследование о «фабрике троллей», якобы вмешивающейся в выборы в США.

Вскоре выяснилось, что Виреду наняли сотрудники одного из фондов скандального миллиардера Джорджа Сороса, которые хотели таким образом сфабриковать доказательства причастности России к американским выборам. Виреду пообещали, что он будет решать вопросы чернокожих в Гане, но попросили на все вопросы о работодателях отвечать, что его финансируют русские.

Ганец отметил, что по инструкции они должны были оказывать поддержку Дональду Трампу, однако по личным убеждениям сотрудники штаба в Гане отдали предпочтение Джо Байдену. Журналисты CNN в своей публикации отметили, что, сняв Виреду в картине, создатели «Туриста» троллят западные страны.

После премьеры остросюжетного боевика в прессе стали поднимать вопрос, в чьих интересах был снят фильм о российских инструкторах в ЦАР, которых западные журналисты называют «ЧВК Вагнера». Французы уверены, что картина снята для дискредитации Парижа в странах Африки, а британцы увидели «след Кремля» в работе над фильмом.

Сам Виреду уверен, что фильм стал результатом работы группы энтузиастов, которые объединились одной идеей, а заявления о какой-то сакральной цели данного фильма – домыслы, попадающие в разряд «теории заговоров».

«Это замечательная картина, которая уникально раскрывает образ «простого русского мужика». Если бы я не жил в России, мне бы эта идеология вряд ли была понятна. Но таких доблестных людей, как в этом фильме, на самом деле немало в России», – заключил Виреду.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.21

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