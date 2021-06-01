Госдума утвердила закон о «путинской газификации»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении, согласно которому «голубое топливо» до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Документ принят после поручения президента РФ Владимира Путина.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», – пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Изменения предусматривают, в том числе, создание единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его компании. На тех территориях, где собственник ЕСГ не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная «организация, не являющаяся единым оператором газификации, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории соответствующего субъекта РФ, федеральной территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа его потребителям и их обслуживанием».

Как пояснила пресс-служба Госдумы, принятые поправки решают вопрос об источниках финансирования газификации. Прежде всего, это инвестиционная надбавка ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили». Единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов, займов и так далее. Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции. При этом на граждан инвестиционные надбавки распространяться не будут.

Как ранее сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, проекты газификации России в ближайшую «пятилетку» потребует около 700-800 млрд рублей. По его словам, правительство вместе с «Газпромом» также рассматривает варианты дополнительных источников финансирования.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.06.21

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