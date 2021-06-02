На выставке «Лабэкспо-2021» представлен инновационный способ оценки кардиориска

Российские ученые разработали инновационный способ оценки кардиориска. Аппаратно-программный комплекс «СИМОНА» в отличие от основной использующейся на сегодняшний день шкалы SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) позволяет производить оценку совершенно объективно, независимо от субъективных и неполных данных, представляемых пациентом.

Основная проблема оценки кардиориска до сих пор заключалась в её не полной объективности и необходимости основываться на сообщениях пациента касательно того, курит ли он или пьет, и сколько, а также на достаточно общих вводных типа возраста, роста и веса. Система интегрального мониторинга «Симона» действует иначе: индекс стресса оценивается исключительно на основании состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем пациента.

«СИМОНА» – это оптимальный монитор жизненно важных функций. В повседневной жизни она дает возможность оценить, насколько велико воздействие стресса на организм, и сможет ли он справиться сам, или необходимо вмешательство врача.

Второе основное направление использования системы – спорт и фитнес. Мониторинг позволит определить, какие нагрузки человеку будут полезны, а какие противопоказаны, оценить правильность подобранной нагрузки (достаточна ли она или избыточна), уберечь спортсмена от перенапряжения и перетренированности, когда вместо пользы для организма наблюдается падение всех показателей.

ОКРИС (Оценка Кардио Риска И Стресса) – это совместный проект Тульского государственного университета и АНО «Фарма-2030», сотрудничающих с осени 2020 года. Его презентация состоялась на выставке «Академия лабораторной медицины: новейшие достижения», проходящей 25-27 мая 2021 в Москве, в МВЦ «Крокус-Экспо».

Профессор кафедры внутренних болезней Тульского государственного университета и заместитель директора АНО «Фарма-2030» Эльвира Муратовна Наумова:

«В марте на выставке «Архимед-2021» мы продемонстрировали работу нашего аппаратного комплекса. В настоящий момент мы перешли на следующий этап развития: нами полностью сформирован проект «Оценка кардиориска и стресса», и мы приглашаем к сотрудничеству участников – врачей и заинтересованные организации. Как АНО, мы готовы предоставить учебный материал по аппарату, обучить специалистов и дать им все необходимые рекомендации по работе. Мы также готовы составить программы обучения, в том числе удаленные, и разработать системы тестирования и сертификации специалистов. В Тульском государственном университете уже создан центр практического обучения, а его филиал, возможно, в ближайшем времени откроется и в Москве.

Перед нами стоит задача представить законченный образовательный центр и выпустить первых учеников к декабрьской выставке «Здравоохранение-2021».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.06.21

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