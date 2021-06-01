«Прорыва не будет»: Лавров о перспективах встречи Путина и Байдена

По итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые намечены на 16 июня в Женеве, не следует ожидать исторических решений и прорыва в отношениях двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции.

«Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать», – цитирует слова министра «Интерфакс».

Лавров отметил, что лидеры государств в Женеве наверняка обменяются мнениями об угрозах, которые они видят, но нынешняя обстановка не способствует нормальным отношениям двух стран. «Военные учения, которые резко возросли по количеству, по качеству, по насыщенности тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и, самое главное, по приближению вплотную к нашим границам, отнюдь не способствуют нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех, реальных, а не выдуманных проблем», – сказал глава МИД России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.06.21

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