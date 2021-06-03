«Ситуация будет ухудшаться»: Запад усиливает давление на постсоветское пространство

Коллективный Запад в ближайшей перспективе будет усиливать давление на все постсоветское пространство, в том числе, Украину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал социолог Евгений Копатько на пресс-конференции в Москве. По его оценке, ситуация будет ухудшаться на фоне имитации внешней политики со стороны России.

«В принципе, коллективный Запад ослаблять свою удавку в отношении Украины не будет, ведь они активизировали свою деятельность на всём постсоветском пространстве. Я имею в виду – Прибалтика, Белоруссия, Украина, Молдова, Армения, Средняя Азия. Там будет ситуация только ухудшаться – с точки зрения того, что будут напрягать людей, будут усиливать эти конфликты. А противостояния этим цветным революциям, этим разрушительным действиям пока нет», – констатировал эксперт.

По его прогнозам, пока в Киеве существует нынешний политический режим, по Донбассу «никаких договоренностей нет и быть не может», потому что «движение Украины от России в сторону Запада никуда не делось». «Нарастание агрессии на этом этапе смягчаться не будет. Скажу больше, еще не факт, что состоится эта встреча Путина и Байдена. А какие результаты? Там тоже не будет хороших решений», – пояснил социолог.

При этом Копатько обратил внимание на разнонаправленные тенденции в украинском кризисе. «С одной стороны, попытка зацепиться за Минск, потому что другой площадки нет, и собственно, уже не будет, во всяком случае, в этих условиях, пока не случится что-то более серьезное, более трагичное или где-то не взломается ситуация. С другой стороны, большинство граждан Украины, жители Донбасса получают российские паспорта, и дрейф в сторону друг от друга продолжается и усиливается», – отметил Копатько, и добавил, что по сути «на линии огня стоят граждане РФ, и по ним стреляют – их же защищать как-то надо».

В то же время, как считает социолог, действия российских властей и ожидания населения от них сейчас явно не совпадают. «Запрос населения и в России, и в Донбассе существенно выше, запрос на более жесткую позицию, на более серьезные решения на этом направлении… Я скажу больше, запрос на активную повестку – он существует. Если власть прислушается, наверно, и перспектив будет больше – будет формироваться новый общественный консенсус. А пока его, по большому счету, нет, и у людей все больше возникает вопросов к людям, принимающим политические решения – а долго еще мы будем ждать и за счет Донбасса решать или не решать свои геополитические задачи. Пока это прикрывает Донбасс жизнями своих людей», – считает Копатько.

«Нам нужно перестать имитировать внешнюю политику, а начать реализовывать ее, прежде всего, на постсоветском пространстве. Запад в отличие от нас системно работает на территории. Они могут зайти на территорию, где их присутствия не было совсем, и при помощи местных «туземцев» – людей, которые заточены, скажем так, на другие ценности, поменять и переформатировать такие большие страны, как Украина. Украинская история наверно должна была научить, но, судя по тем шагам, которые сейчас происходят в Белоруссии, пока ничему не учит», – подчеркнул эксперт.

Москва, Мария Соколова

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