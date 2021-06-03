100 городов Родины «в осаде»

Поездка лидера партии «Родина» Алексея Журавлева по малым городам России сформировалась в программу. Маршрут главного патриота Госдумы проложен от Архангельска до Дальнего Востока.

Уже на середине маршрута стало понятно, что трудности регионов во многом схожи: произвол чиновников, застройщиков и коммунальщиков. Нет денег, нет инфраструктуры, а 80% заработанных в регионах налогов уходят в Москву.

Взгляд из «человейника»

Источник: пресс-служба партии «Родина»

Очевидно, что современная градостроительная политика ущербна, ориентирована на интересы бизнеса, зачастую коррумпирована и нуждается как минимум в срочном законодательном регулировании.

Об этом лидер партии рассказал после тура по Ленинградской области:

– Партия «Родина» – это партия регионов. Столицы и так неплохо решают свои проблемы, а вот в малых городах ситуация совсем иная. И после поездки по Ленинградской области мы решили создать отдельную программу «100 городов России». Во время наших встреч в городах мы фиксируем все обращения. Естественно, будем на федеральном уровне решать их системно, – заявил Алексей Журавлев.

Политик озвучил, что одно из главных ощущений – люди сами по себе, а власть сама по себе. В большинство населенных пунктов региональные чиновники не заезжают вовсе. По мнению лидера «Родины», чтобы реально решать проблемы населения, знать о них, необходимо смотреть на все собственными глазами, разговаривать с людьми и проводить очные встречи. В качестве одного из самых выразительных примеров того, к каким перекосам приводит равнодушие и непрофессионализм чиновников, Алексей Журавлев привел город Мурино Ленинградской области:

– За несколько лет вырос целый город, в котором по официальным данным проживает 70 тысяч человек. По данным биллинга сотовых операторов, людей там в два раза больше. Весь город – сплошные «человейники». Огромное количество многоэтажных микрорайонов, в которых нет поликлиники, нет детских садов, парков, школ. Нет даже опорного пункта полиции! Люди рассказывают, что кто-то упал с балкона, так некому расследовать гибель. Люди существуют сами по себе. Инфраструктуры нет вообще никакой. Чиновники подписывают разрешения на строительство, совершенно не заботясь о том, в каких условиях будут жить люди. Главное выполнить программу по вводу квадратных метров жилья, – высказался Журавлев. По мнению политика, эту проблему необходимо выносить на федеральный уровень и решать как можно скорее.

Экология forever

Источник: пресс-служба партии «Родина»

В Светогорске жители жаловались на то, что градообразующее предприятие Светогорский Целлюлозно-бумажный комбинат буквально травит население выбросами в атмосферу. Ни о каких экологических нормах вообще говорить не приходится. Алексей Журавлев считает этот пример вопиющим:

– Уму не постижимо! В Светогорске работает предприятие, которое принадлежит американцам, зарегистрировано в Америке, и оно травит наших людей! То есть, иностранное предприятие у нас зарабатывает деньги, работает на наших ресурсах, при этом травит наш воздух!

Лидер партии «Родина» с негодованием отметил, что комбинат вовсе не несет никакой социальной нагрузки. Не работают спортивные залы, нет благотворительных и социальных проектов. Алексей Журавлев уверен, что отношения с предприятием должна выстраивать местная власть. И если комбинат не идет на встречу, то к собственникам необходимо применять все санкции, положенные по закону:

– И если вам будут рассказывать, что ничего невозможно сделать по закону, не верьте. Это полная ерунда. Местные чиновники иногда так умудряются трактовать закон, что просто уму не постижимо. Если завод не выполняет условий, есть масса вариантов воздействия. И люди всегда поддержат ту власть, которая принципиально станет наводить порядок, – высказался Журавлев.

В Каменогорске к лидеру партии обратились местные жители по поводу ситуации, сложившейся с компанией перевозчиком. И это стало еще одним примером произвола исполнительной власти. До сих пор маршруты обслуживало предприятие, у которого новый автопарк. Местная компания, которая за свой счет ремонтировала подъездные пути и содержала спортивный клуб. Однако чиновники Ленинградской области решили ввести на рынок перевозок другого исполнителя. По формальным признакам сняли с торгов прежнего перевозчика. На рейсы вышли ржавые ПАЗы, которые ломаются прямо в пути.

– Люди вышли на митинг, но им говорят, что все по закону. Прекрасная добросовестная компания не работает, а чьи-то ставленники с ржавыми «пазовозами» обслуживают людей. Так нельзя с людьми! Мы так не выживем, – возмутился лидер «Родины».

Алексей Журавлев заявил, что практика показывает, что зажимать людей долго не получится. Ничем хорошим это обычно не заканчивается.

Все идут на три буквы (ЖКХ)

Источник: пресс-служба партии «Родина»

Отвечая на вопрос о самом болезненном для населения вопросе, Алексей Журавлев однозначно заявил:

– ЖКХ. И это не только в Ленобласти. Сфера крайне криминализирована. Деньги уходят в офшоры. Беспредел в тарифной политике и беспредел Управляющих компаний. В некоторых малых городах люди, получающие пенсию в 9 тысяч рублей, платят за коммуналку 8 тысяч. Ну как, скажите мне, в Коряжме с населением в 35 тысяч человек, стоимость кварплаты может равняться московской? Это не реально! И это тоже вопрос честности местных чиновников.

Алексей Журавлев заявил, что все эти вопросы не только лягут в основу партийной программы, но и будут детально проработаны на федеральном уровне:

– Многие думают, что приехал «политический турист» пофотографироваться с обманутыми дольщиками. Уедет, и ничего не изменится. Но я вам гарантирую – изменится. Я лично озвучу все эти ситуации на федеральном уровне. Потому что это вопросы даже не политические, а государственные.

Налоги в регионы

Источник: пресс-служба партии «Родина»

Станет ли партийная программа «100 городов» причиной серьезного законопроекта, способного изменить жизнь регионов к лучшему? Алексей Журавлев уверен, что станет. По мнению политика очевидно, что пришла пора менять межбюджетные отношения. Сегодня до 80% налогов, собираемых в регионах, уходят в федеральный бюджет. В субъекте остается только налог на доходы физлиц. А вот обратно из федеральной казны в регионы приходит далеко не всегда, и не так много, как это необходимо. Возможность пересмотреть это правило обсуждалась на уровне Совета Федерации. Тему регулярно поднимают в самих регионах. Однако понимания ситуации со стороны партии власти пока не последовало. Журавлев уверен, что собранная им в малых городах информация будет проанализирована и наглядно докажет, что для выживания российским городам необходима большая часть собственных доходов:

– Очевидно, что у местной исполнительной власти должна стоять задача сформировать в каждом городе налогооблагаемую базу, привлекать инвесторов. Чтобы каждый город зарабатывал свой бюджет, а не сидел с протянутой рукой и ждал милости от федералов, – высказался лидер «Родины».

Москва, Светлана Антонова

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