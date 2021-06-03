Гидрометцентр: погода в московском регионе возвращается к климатической норме

В московском регионе в ближайшие дни температура воздуха вернется к климатической норме, а в выходные дни – превысит ее. Согласно прогнозу Гидрометцентра, потепление будет сопровождаться кратковременными дождями.

В пятницу, 4 июня, днем воздух прогреется до 24°, а последующие дни – до 25°. При этом в воскресенье, 6 июня, по области местами возможен небольшой дождь.

В начале следующей недели, 7 и 8 июня, местами также вероятен кратковременный дождь, ночью 9...14°, днем 20...25°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 03.06.21

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