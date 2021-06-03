«Турист» назвали ответом на информационные кампании Запада в ЦАР

На фоне информационных вбросов, нацеленных на противодействие присутствию России в Африке, фильм «Турист» о российских инструкторах в ЦАР создает альтернативную картину происходящего. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, кинокартина «Турист» ориентирована на российского зрителя, поскольку является неким «позитивным информационным образом» внутри России, задействованным в качестве контрмеры агрессивной политике Франции.

Расширение влияния РФ на Черном континенте серьезно тревожит бывшие колониальные державы, в первую очередь, Париж. Доказательством тому стало недавнее интервью президента Франции Эммануэля Макрона изданию Le Journal du Dimanche, в ходе которого он выдвинул безосновательные обвинения против России. Лидер Пятой республики заявил, что Москва «выдавливает» Париж из Африки, особенно, из ЦАР.

«Если сопоставить то, что он (Макрон – прим.ред.) говорит с тем, что происходит, можно предположить, что Франция борется с влиянием России на континенте. Но не она одна, там есть большое количество участников», – заметил Солонников.

Кинолента «Турист» основана на реальных событиях, происходивших в Центральноафриканской Республике в декабре 2020 года. Тогда на фоне президентских выборов в стране активизировались боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые под руководством экс-президента Франсуа Бозизе попытались устроить государственный переворот.

Планы боевиков были нарушены правительственной армией FACA, обученные российскими инструкторами, которых в западной прессе причисляют к «ЧВК Вагнера», в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и по приглашению руководства страны. Именно один из таких инструкторов – молодой человек с позывным Турист – является главным героем фильма.

Мировая премьера кинокартины состоялась в столице ЦАР 14 мая. За несколько дней фильм увидели около ста тысяч местных жителей. В России первый показ прошел на телеканале НТВ 19 мая. Сейчас фильм доступен на популярных онлайн-площадках.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.06.21

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