Судан решил пересмотреть договор по российскому ПМТО под давлением США

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин прокомментировал принятое недавно решение Судана пересмотреть соглашение с Россией о строительстве военно-морской базы на Красном море. По его словам, след США в данном вопросе очевиден, так как любое государство, уклоняющееся от ранее достигнутых договоренностей РФ, наверняка находится под влиянием Вашингтона.

«Когда они подписывали с Россией соглашение по открытию морской базы, соответственно, никто не держал ни у кого у виска ствол автомата. Они добровольно подписывали и внимательно изучили все плюсы и минусы этого соглашения, а теперь просто США вступили с этим государством в переговоры, американцы им что-то предложили и поставили перед ними условие расторгнуть соглашение с Россией», – заявил депутат.

На днях суданское телевидение показало интервью с главой Генерального штаба Мухаммедом Усманом аль-Хусейном, в котором он сообщил о том, что Хартум пересмотрит некоторые положения заключенного с Москвой соглашения на предмет выгоды для африканской страны. Документ о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ пока не ратифицирован со стороны законодательных властей, что, по его словам, дает Судану основание вносить в него изменения и поправки с учетом национальных интересов и пользы для государства.

В данных обстоятельствах, заявил депутат Шерин, необходимо разбираться, где и что упустили власти РФ. Он отметил, что в стране есть специальные структуры, например, Россотрудничество, которые возлагают на себя функции создания правильного имиджа современной России в странах мира.

Причиной решения Хартума о пересмотре соглашения с РФ среди прочего является недоработка ведомства, которое не донесло до суданской стороны выгоды и помощь, которую она может получить от сотрудничества с Россией, что имеет неблагоприятные последствия для геополитических интересов Москвы в целом.

Согласно тексту соглашения о создании пункта ПМТО в Порт-Судане, подписанному между Москвой и Хартумом в декабре 2020 года, североафриканская страна предоставляет территорию на Красном море, где впоследствии Россия сможет разместить до четырех кораблей и порядка 300 военнослужащих.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 04.06.21

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