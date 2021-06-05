«Полный абсурд»: глава СОМБ о рецензии RFI на фильм «Турист»

Генеральный директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов прокомментировал рецензию французского издания RFI на фильм «Турист».

Кинолента рассказывает о событиях, происходящих в Центральноафриканской Республике. Местным силовикам, противостоящим боевикам, помогают российские инструкторы, работающие там по договоренностям с местными властями и по согласованию с ООН. Они занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил ЦАР. Благодаря этому армия африканской страны нанесла ряд крупных поражений бандформированиям, освободив территорию республики от вооруженных бандитов.

RFI, преследуя колониальные интересы Парижа, выпустило материал, посвященный фильму «Турист». Утрата влияния в Африке и в ЦАР, в частности, стала причиной острой критики российской киноленты. Поэтому, по мнению Александра Иванова, французские журналисты попытались выдать желаемое за действительное, посчитав, что боевик снимался для привлечения новых кадров в ряды российских специалистов, работающих в республике.

«По этому поводу хочется заявить следующее: господа, акститесь, никакой необходимости в вербовке нет. Еще до премьеры фильма к нам на работу очередь из желающих выстраивалась. Если следовать вашей логике – целью фильма «Люди в черном» является вербовка сотрудников на работу в нью-йоркском метрополитене. Полный абсурд», – заявил глава СОМБ.

О том, что выводы французского СМИ не имеют ничего общего с реальной ситуацией говорят факты. Жители страны, которая до недавнего времени страдала от действующих повсеместно вооруженных бандформирований, благодарны россиянам. Специалисты из РФ, которых СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», подготовили боеспособные вооруженные силы, разгромившие боевиков.

Помощь России высоко ценят в центральноафриканском правительстве. Премьер-министр республики Фирмен Нгребада поблагодарил Россию за помощь в обеспечении безопасности в государстве. На полях Петербургского международного экономического форума он отметил вклад Москвы в установление мира и стабильности в ЦАР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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