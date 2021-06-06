«Вымышленная угроза»: МИД России прокомментировал недовольство генсека НАТО сотрудничеством Москвы и Минска

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об серьезной обеспокоенности тесным сотрудничеством Москвы и Минска и возможной угрозе с их стороны для стран Североатлантического альянса является следствием «старых фобий» и «мании преследования». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вот вам и ответ на вопрос, что Запад так неистово взялся за Белоруссию. Нормальное эффективное взаимодействие двух стран в планы НАТО не входят. Нужно постоянно вмешиваться во внутренние дела то одной страны, то другой, то одновременно лезть к обеим, лишь бы не допустить естественного хода взаимовыгодной интеграции», – пояснила Захарова в комментарии в своем телеграм-канале.

«Что касается готовности «защитить каждого участника Альянса от угрозы , исходящей от Москвы и Минска», то хочется, по традиции, пожелать НАТО и его Генсеку здоровья, которое напрямую связано с преодолением старых фобий и избавлением от маний преследования», – добавила официальный представитель российского МИДа.

При этом Захарова обратила внимание, что «ко всем так и не решённым за десятилетия реальным проблемам НАТО сейчас прибавился еще и внутренний терроризм в США». «Вот чем следует срочно заняться странам-членам, а не вымышленными угрозами», – заключила она.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.06.21

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