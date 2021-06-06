Гроза и сильный ветер: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в ближайшие три часа и до конца суток ожидается гроза, дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте подмосковного ГУ МЧС.

В ведомстве рекомендуют автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений», – говорится в сообщении.

Гражданам, оказавшимся на улице, не рекомендуется укрываться под деревьями и обходить слабо укрепленные конструкции.

Москва, Андрей Романов

Москва. Другие новости 06.06.21

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