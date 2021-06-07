Россию ожидает дефицит жилья в малых городах

В России возможен дефицит жилья. Эксперты обращают внимание, что за год количество застройщиков за год сократилось на 20% преимущественно в небольших городах, пишет газета «Коммерсантъ».

К лету 2021 года число компаний, работающих по закону о долевом строительстве, сократилось до 2,14 тысячи. Объем их текущего строительства жилья упал на 12% до 100 млн квадратных метров. Эксперты отмечают, что такая динамика указывает на сокращение числа небольших и средних компаний, строящих до 500 тысяч квадратных метров жилья.

При этом застройщики уходят в основном из малых городов. В городах-миллионниках их число за последний год, напротив, выросло на 3%. По мнению аналитиков, это происходит из-за низкой рентабельности проектов в провинции, где меньше платежеспособных покупателей и разрыв между себестоимостью строительства и ценой продажи невелик.

Участники рынка считают укрупнение строительного бизнеса негативной тенденцией. Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, слова которой цитирует издание, обращает внимание, что сокращение числа застройщиков и объема строительства в небольших городах может привести к нехватке нового жилья, а растущий объем ветхого фонда обострит проблему.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.06.21

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