Ждем град: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток местами ожидается гроза и град при порывистом ветре до 17 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

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