Дождливо, но тепло: синоптики определили, какая будет погода в московском регионе

В ближайшие дни в московском регионе ожидается неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, несмотря на летнюю температуру воздуха, высока вероятность кратковременных дождей с грозами при порывистом ветре.

В ночь на вторник, 8 июня, ночью местами возможен кратковременный дождь при температуре воздуха до 14 градусов. Днем потеплеет до 26°, но также ожидаются осадки и порывистый ветер до 15 м/с.

В среду, 9 июня, ночью и днем опять вероятен кратковременный дождь и гроза. В темное время суток температура воздуха опустится до 15°, в дневное время – до 25°. При этом возможен порывистый ветер до 15 м/с.

Аналогичная погода прогнозируется в четверг, 10 июня. В пятницу и субботу, 11 и 12 июня, вновь ожидается кратковременный дождь, ночью 10...15°, днем 19...24°.

Ранее сегодня в столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. До конца дня в Москве и Подмосковье ожидается дождь, гроза с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

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