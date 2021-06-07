«Мы видим, насколько возросли риски»: экс-глава МИД РФ оценил перспективы встречи Путина и Байдена

От встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит ждать прорывных решений. Об этом заявил председатель Российского совета по международным делам, бывший глава МИД РФ Игорь Иванов, выступая сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме. По его мнению, для договоренностей нет пока оснований.

«Конечно не следует ожидать каких-то прорывных решений и договоренностей – для этого сегодня нет ни почвы, ни необходимых условий. Но если удастся запустить переговорный механизм по ключевым стратегическим проблемам, связанных с безопасностью не только наших стран, но и международной безопасности в целом, то я считаю это будет очень важное достижение – важная договоренность, которая позволит постепенно восстанавливать конструктивный диалог по ключевым международным проблемам», – отметил дипломат.

Как считает Иванов, с проблемой санкций «нам придется жить и очень долго». «Это проблема на долгие годы вперед, и нам ею придется заниматься очень предметно. Очень важно, чтобы мы создали некий координационный механизм, где последовательно обсуждали эту проблему представители всех заинтересованных структур, чтобы мы работали в унисон – и законодатели, и исполнительная власть, и общественные организации», – пояснил экс-глава МИД РФ.

«Сегодня мы видим, насколько возросли риски. Пандемия показала, что мир взаимозависим и к глобализации можно по-разному относиться, но мир становится взаимозависим, взаимосвязан. Но если в отношении пандемией можно выработать вакцину, то в отношении тех рисков, с которыми мир сегодня сталкивается, таких открытий ученые пока не придумали, и вряд ли придумают. Поэтому единственный путь, чтобы эти риски снижать, чтобы добиваться договоренностей, необходим диалог… Это не подарок, это не уступка. Диалог – это возможность с другой стороной беседовать, слушать, излагать свою позицию, добиваться договоренностей, которые позволили бы извлечь из этого соответствующие результаты для обеих сторон», – подытожил Иванов.

Напомним, встреча президентов РФ и США намечена на 16 июня в Женеве.

Москва, Мария Соколова

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