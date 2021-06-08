В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение

В Москве вновь объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, сегодня с 13 до 23 часов ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град при порывистом ветре до 15 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходам, находящимся на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 08.06.21
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