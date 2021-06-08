В отношении США осталась только надежда: замглавы МИД доложил депутатам Госдумы о подготовке встречи Путина и Байдена

Москва надеется на стабилизацию отношений с Вашингтоном после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков после встречи с депутатами Госдумы, отметив, что подготовка к предстоящему 16 июня женевскому саммиту ведется «предельно основательно».

«Мы готовимся к саммиту предельно основательно. Целый ряд вопросов находятся в продвинутой стадии проработки. О результатах говорить не буду – преждевременно… Мы как ведомство фокусируемся на тех сюжетах, где, хотелось бы надеяться, получится обеспечить движение вперед и зафиксировать некий прогресс. На первом плане здесь я бы выделил тематику стратегической стабильности», – уточнил Рябков.

По мнению дипломата, нельзя дальше «держать паузу, нужно двигаться структурированным, систематическим, регулярным образом в направлении – что возможно, что невозможно». «Срыв вопроса о том, удастся ли сохранить в полностью жизнеспособном виде Договор по Открытому небу, а произошло то, что мы все знаем по вине США, не настраивает на оптимистический лад. Тем не менее, мы усилия продолжим… Сейчас после того, как все наши усилия по сохранению Договора, по его спасению разбились о нежелание США прислушиваться к аргументам тех, для кого что-то значит задача укрепления российской безопасности, я думаю возникнет пауза», – отметил он.

По словам Рябкова, разговор президентов пройдет по всему комплексу двусторонних отношений. «Мы будем работать в сфере контроля над обычными вооружениями в Европе, опираясь на имеющийся инструментарий. Это, прежде всего, инспекционная деятельность в рамках венского документа 2011 года. Что будет дальше – вопрос отдельный, но двухстороннего договора по этой тематике с США, думаю, не будет в любом случае», – сказал дипломат.

Рябков также сообщил, что несомненно будет затронута тема Украины. «Я думаю, Байден услышит с нашей стороны четкое объяснение: почему все эти стенания и призывы, адресуемые Москве и из Вашингтона, и из европейских столиц – они не по адресу. Россия не является стороной минского комплекса мер. Россия не может восприниматься как страна, которая должна что-то предпринять в этом плане. Вся суть проблемы в отказе Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Рябков.

«Если США все же смогут подняться над собственными догмами, поставить интересы решения проблемы выше конъюнктуры, выше стремления каким-то образом угодить тем, кто задаёт тон в Киеве сейчас, тогда, наверное, разговор будет более продуктивным. В противном случае, дело окончится тем, что, по сути, движения вперёд не будет. Но я не сомневаюсь, что господин Байден услышит с нашей стороны комплексное, полное, яркое, понятное изложение того, почему это произошло, почему не получается продвинуться к урегулированию, кто несёт за это ответственность и какова здесь роль США. Роль эта по состоянию на сегодня весьма деструктивна, и нет признаков того, что при Байдене что-то будет меняться в лучшую сторону», – заключил Рябков.

Москва, Мария Соколова

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