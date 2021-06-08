Просел грунт: корпус РКК «Энергия» получил повреждения

Один из корпусов Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» деформирован в результате проседания грунта из-за строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

«Для выяснения причин инцидента и устранения последствий создана оперативная комиссия. Для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает различные варианты перемещения изделий на другие площади предприятия или укрепления конструкции», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В корпорации уточнили, что космические корабли в результате инцидента не пострадали.

«РКК «Энергия» – российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам, которая ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки) и высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

Главная организация РКК «Энергия» находится в подмосковном Королеве, а филиал – на космодроме Байконур (Казахстан).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.21

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