Москву снова штормит: объявлено экстренное погодное предупреждение

В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, с 13:30 до 23 часов ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах гроза при усилении ветра до 17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Московской области.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам, находящимся на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.21

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